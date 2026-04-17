Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine des Claires Domaine des Claires Arvert
Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine des Claires Domaine des Claires Arvert dimanche 24 mai 2026.
Arvert
Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine des Claires
Domaine des Claires 2 rue des Tonnelles Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 22:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.
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Domaine des Claires 2 rue des Tonnelles Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 31 87
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English :
Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.
L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine des Claires Arvert a été mis à jour le 2026-04-17 par Royan Atlantique
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