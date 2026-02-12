Chalet de Paul Karaoké Chalet de Paul Gimel-les-Cascades

Chalet de Paul Karaoké

Chalet de Paul 30 Le Bourg Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Karaoké avec Jérémy Menu Pâté en croute Confie de canard sauce moutarde violette/petites P.D.T rôties Entremets poires caramel Tarif 25 € – .

Chalet de Paul 30 Le Bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 14 44 contact@chaletdepaul.fr

