Challenge Castagna Digoin
Challenge Castagna Digoin samedi 6 juin 2026.
Digoin
Challenge Castagna
Stade Nautique Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Compétition officielle de Joutes Méthode Lyonnaise
Les 6 et 7 Juin 2026
Repas Jambon a la broche le samedi soir sur réservation .
Stade Nautique Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 04 44 10
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English : Challenge Castagna
L’événement Challenge Castagna Digoin a été mis à jour le 2026-05-21 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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