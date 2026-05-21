Digoin

Challenge Castagna

Stade Nautique Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Compétition officielle de Joutes Méthode Lyonnaise

Les 6 et 7 Juin 2026

Repas Jambon a la broche le samedi soir sur réservation .

Stade Nautique Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 04 44 10

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English : Challenge Castagna

L’événement Challenge Castagna Digoin a été mis à jour le 2026-05-21 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III