Digoin

Croisière découverte

Port de plaisance Digoin Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Embarquez sur le Bateau ville de Digoin pour une croisière promenade commentée, au fil des canaux. L’équipage vous guidera à la découverte du patrimoine fluvial local.

Navigation sur le pont-canal de Digoin, 12m en surplomb au dessus de la Loire.

Découverte des manœuvres d’éclusage (montant et avalant) lors du passage de l’écluse de Digoin.

Un bateau sécurisé, pour une sortie avec les enfants

Un itinéraire unique sur l’eau

Au départ du port de Digoin, embarquez pour une croisière commentée.

Traversez d’abord le majestueux pont-canal, surplombant la Loire et offrant des vues panoramiques impressionnantes.

Vous poursuivrez votre découverte par le passage d’une écluse authentique, expérience fascinante qui vous plonge au cœur de la navigation fluviale.

Enfin, atteignez le grand bassin, point de rencontre spectaculaire où se croisent trois canaux Canal latéral à la Loire, Canal du Centre et Canal de Roanne à Digoin.

Ce lieu emblématique réunit histoire, technique et paysages remarquables. .

Port de plaisance Digoin Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 76 78 contact@croisiere-digoin.fr

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English : Croisière découverte

L’événement Croisière découverte Digoin a été mis à jour le 2026-05-23 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III