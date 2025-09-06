Challenge Comptoir de la mer Régates du Yacht Club Roscoff

Challenge Comptoir de la mer Régates du Yacht Club

Port de Plaisance Roscoff Finistère

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

2026-09-12

Challenge Comptoir de la mer .

Régate habitables organisée par Yacht Club Roscoff.

Roscoff- Trebeurden Roscoff .

Port de Plaisance Roscoff 29680 Finistère Bretagne

