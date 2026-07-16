Informations pratiques

Hasparren

Challenge du Berria Partie de pelote à main nue

Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Deux parties de pelote, à 17h30 et 18h30.

Joueurs de l’élite pro, parties de pelote de haut niveau. .

Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Challenge du Berria Partie de pelote à main nue

L’événement Challenge du Berria Partie de pelote à main nue Hasparren a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque