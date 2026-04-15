Challenge écomobilité scolaire 2026 – 18 au 22 mai, Communauté de communes Cèze Cévennes, Saint-Ambroix

Challenge écomobilité scolaire 2026 – 18 au 22 mai 18 – 22 mai Communauté de communes Cèze Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T08:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

La communauté de communes De Cèze Cévennes propose cette année encore à ses écoles de participer à un challenge d’écomobilité scolaire.

Pendant une semaine, les élèves, leurs parents et leurs enseignants testent d’autres facons de se déplacer pour aller à l’école.

Le challenge aura lieu pour sa deuxième édition du 18 au 22 mai.

Les écoles peuvent s’inscrire jusqu’au 16 avril via ce formulaire en ligne : https://framaforms.org/participation-challenge-mobilite-scolaire-1737370104

Communauté de communes Cèze Cévennes 120 route d’Uzès prolongée Saint-Ambroix 30500 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/participation-challenge-mobilite-scolaire-1737370104 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/participation-challenge-mobilite-scolaire-1737370104 »}]

Une semaine pour tester une autre façon de se déplacer que la voiture individuelle pour les écoles du territoire.