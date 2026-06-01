Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Challenge Inter RHJ, RHJ Valbonne, Valbonne

Challenge Inter RHJ, RHJ Valbonne, Valbonne

Challenge Inter RHJ, RHJ Valbonne, Valbonne jeudi 4 juin 2026.

Lieu : RHJ Valbonne

Adresse : 3 rue Soutrane 06560 Valbonne

Ville : 06560 Valbonne

Département : Alpes-Maritimes

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Challenge Inter RHJ Jeudi 4 juin, 18h30 RHJ Valbonne Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:30:00+02:00

RHJ Valbonne 3 rue Soutrane 06560 Valbonne Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Challenge sur l’environnement et l’énergie écogestes énergie

À voir aussi à Valbonne (Alpes-Maritimes)