Interview des jeunes locataires en RHJ, RHJ Valbonne, Valbonne
Interview des jeunes locataires en RHJ, RHJ Valbonne, Valbonne vendredi 5 juin 2026.
Interview des jeunes locataires en RHJ Vendredi 5 juin, 09h30 RHJ Valbonne Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Organisé par le CLLAJ CASA – API Provence
RHJ Valbonne 3 rue Soutrane 06560 Valbonne Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Retour sur les expériences des jeunes