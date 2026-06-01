Interview des jeunes locataires en RHJ, RHJ Valbonne, Valbonne

Interview des jeunes locataires en RHJ Vendredi 5 juin, 09h30 RHJ Valbonne Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Organisé par le CLLAJ CASA – API Provence

RHJ Valbonne 3 rue Soutrane 06560 Valbonne Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Retour sur les expériences des jeunes