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Interview des jeunes locataires en RHJ, RHJ Valbonne, Valbonne

Interview des jeunes locataires en RHJ, RHJ Valbonne, Valbonne

Interview des jeunes locataires en RHJ, RHJ Valbonne, Valbonne vendredi 5 juin 2026.

Lieu : RHJ Valbonne

Adresse : 3 rue Soutrane 06560 Valbonne

Ville : 06560 Valbonne

Département : Alpes-Maritimes

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Interview des jeunes locataires en RHJ Vendredi 5 juin, 09h30 RHJ Valbonne Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Organisé par le CLLAJ CASA – API Provence

RHJ Valbonne 3 rue Soutrane 06560 Valbonne Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Retour sur les expériences des jeunes

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