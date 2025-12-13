Challenge Jean-Claude Coëslier Boulodrome Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Challenge Jean-Claude Coëslier

Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 09:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Le challenge Jean-Claude Coëslier un grand concours de pétanque aux Moutiers-en-Retz.

L’an passé, 38 doublettes étaient réunies pour s’affronter dans ce grand concours de pétanque.

Qui seront les grands gagnants de l’édition 2026 ?

Infos pratiques

concours en 5 parties sur la journée

concours réservé aux licenciés FFPJP

inscription sur place

jet du but à 9h30

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz .

Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 39 26 05 michel.joyeux@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jean-Claude Coëslier challenge: a major pétanque competition in Moutiers-en-Retz.

L’événement Challenge Jean-Claude Coëslier Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic