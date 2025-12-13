Challenge Jean-Claude Coëslier Boulodrome Les Moutiers-en-Retz
Challenge Jean-Claude Coëslier Boulodrome Les Moutiers-en-Retz jeudi 4 juin 2026.
Les Moutiers-en-Retz
Challenge Jean-Claude Coëslier
Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 09:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Le challenge Jean-Claude Coëslier un grand concours de pétanque aux Moutiers-en-Retz.
L’an passé, 38 doublettes étaient réunies pour s’affronter dans ce grand concours de pétanque.
Qui seront les grands gagnants de l’édition 2026 ?
Infos pratiques
concours en 5 parties sur la journée
concours réservé aux licenciés FFPJP
inscription sur place
jet du but à 9h30
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz .
Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 39 26 05 michel.joyeux@neuf.fr
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English :
The Jean-Claude Coëslier challenge: a major pétanque competition in Moutiers-en-Retz.
L’événement Challenge Jean-Claude Coëslier Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic
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