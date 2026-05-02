challenge section sportive vtt coll Beaucourt, collège saint Exupéry Beaucourt, Castelsarrasin
challenge section sportive vtt coll Beaucourt, collège saint Exupéry Beaucourt, Castelsarrasin samedi 2 mai 2026.
challenge section sportive vtt coll Beaucourt Samedi 2 mai, 08h00 collège saint Exupéry Beaucourt Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T08:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T08:30:00+02:00
la section sportive du collège Saint Exupéry mai à vélo
collège saint Exupéry Beaucourt 4 rue du collège Castelsarrasin 82100 Castelsarrasin Tarn-et-Garonne Occitanie
challenge de KM