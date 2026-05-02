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challenge section sportive vtt coll Beaucourt, collège saint Exupéry Beaucourt, Castelsarrasin

challenge section sportive vtt coll Beaucourt, collège saint Exupéry Beaucourt, Castelsarrasin

challenge section sportive vtt coll Beaucourt, collège saint Exupéry Beaucourt, Castelsarrasin samedi 2 mai 2026.

Lieu : collège saint Exupéry Beaucourt

Adresse : 4 rue du collège

Ville : 82100 Castelsarrasin

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

challenge section sportive vtt coll Beaucourt Samedi 2 mai, 08h00 collège saint Exupéry Beaucourt Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T08:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T08:30:00+02:00

la section sportive du collège Saint Exupéry mai à vélo

collège saint Exupéry Beaucourt 4 rue du collège Castelsarrasin 82100 Castelsarrasin Tarn-et-Garonne Occitanie
challenge de KM

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