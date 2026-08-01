AGENDA · Saint-Marc-à-Loubaud
CHALLENGE VERT Saint-Marc-à-Loubaud
dimanche 30 août 2026 · Saint-Marc-à-Loubaud
Informations pratiques
Saint-Marc-à-Loubaud
CHALLENGE VERT
Saint-Marc-à-Loubaud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
VTT
– 55 km
– 42 km
PEDESTRE
– 11 km
Inscriptions à partir de 8h
Départ libre entre 8h30 et 9h .
Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 25 67 46 coulot-pierre@orange.fr
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English :
L’événement CHALLENGE VERT Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Aubusson-Felletin
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