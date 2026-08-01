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AGENDA · Saint-Marc-à-Loubaud

CHALLENGE VERT Saint-Marc-à-Loubaud

dimanche 30 août 2026 · Saint-Marc-à-Loubaud

CHALLENGE VERT Saint-Marc-à-Loubaud

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
23460 Saint-Marc-à-Loubaud
Département
Creuse
Tarif

Saint-Marc-à-Loubaud

CHALLENGE VERT

Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

VTT
– 55 km
– 42 km

PEDESTRE
– 11 km

Inscriptions à partir de 8h
Départ libre entre 8h30 et 9h   .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 25 67 46  coulot-pierre@orange.fr

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English :

L’événement CHALLENGE VERT Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Aubusson-Felletin

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