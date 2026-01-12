Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Les Pierres Fades Saint-Marc-à-Loubaud

Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Les Pierres Fades Saint-Marc-à-Loubaud dimanche 13 septembre 2026.

Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.

– rendez-vous parking de la mairie à St-Marc à Loubaud
– départ 14h
– distance 10 km   .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05 

