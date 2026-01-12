Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Les Pierres Fades Saint-Marc-à-Loubaud
Saint-Marc-à-Loubaud Creuse
Tarif : – –
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.
– rendez-vous parking de la mairie à St-Marc à Loubaud
– départ 14h
– distance 10 km .
Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05
