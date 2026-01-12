Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Les Pierres Fades

Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.

– rendez-vous parking de la mairie à St-Marc à Loubaud

– départ 14h

– distance 10 km .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05

English : Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Les Pierres Fades

