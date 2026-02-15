Fête du Pâté aux Pommes de Terre Champ du Pâté aux Pommes de Terre Saint-Marc-à-Loubaud

Fête du Pâté aux Pommes de Terre

Champ du Pâté aux Pommes de Terre 14 Route du Lac Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Toujours plus de Pâtés aux Pommes de Terre, cette année nous relevons le défi d’établir le record du plus grand nombre de parts de pâté aux pommes de terre fabriquées.

Vous pourrez assister aux intronisations de la Confrérie du Pâté aux Pommes de Terre ou au concours du meilleur pâté aux pommes de terre.

De nombreuses autres animations sont prévues course pédestre des Foulées du Pâté aux Pommes de Terre, Bal, repas le samedi soir et le dimanche midi, Jeux pour enfants et adultes, marché-vide grenier, animation musicale. Vous pouvez pendant toute la durée de la Fête acheter du pâté aux pommes de terre.

Venez nombreux pour nous aider à établir notre record. .

Champ du Pâté aux Pommes de Terre 14 Route du Lac Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdf.stmarc23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Pâté aux Pommes de Terre

L’événement Fête du Pâté aux Pommes de Terre Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Aubusson-Felletin