CHALLENGE VERT Rando des lacs du plateau Saint-Marc-à-Loubaud samedi 20 juin 2026.
Saint-Marc-à-Loubaud Creuse
Tarif : – –
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Accueil de 7h à 8h15
Départ groupé à 8h30
Randonnées VTT/VTTAE, PEDESTRE, RUNNER 40 km et 55 km
Randonnée pédestre 10 km
Café au départ, ravitaillements sur les parcours et moment de convivialité.
Tombola gratuite
VELO CLUB AUBUSSONNAIS .
Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 25 67 46 coulot-pierre@orange.fr
