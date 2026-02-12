CHALLENGE VERT Rando des lacs du plateau

Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Accueil de 7h à 8h15

Départ groupé à 8h30

Randonnées VTT/VTTAE, PEDESTRE, RUNNER 40 km et 55 km

Randonnée pédestre 10 km

Café au départ, ravitaillements sur les parcours et moment de convivialité.

Tombola gratuite

VELO CLUB AUBUSSONNAIS .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 25 67 46 coulot-pierre@orange.fr

English : CHALLENGE VERT Rando des lacs du plateau

