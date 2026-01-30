Foulées du pâté aux pommes de terre Saint-Marc-à-Loubaud
samedi 18 juillet 2026.
Foulées du pâté aux pommes de terre
Saint-Marc-à-Loubaud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Pour cette 35ème édition, plusieurs parcours vous sont proposés
Les enfants ouvriront l’épreuve à 18h avec une course de 1 km.
18h30 4 km 8 km 12 km .
Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 21 90 92 cdf.stmarc23@gmail.com
English : Foulées du pâté aux pommes de terre
