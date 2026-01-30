Foulées du pâté aux pommes de terre

Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : – –

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Pour cette 35ème édition, plusieurs parcours vous sont proposés

Les enfants ouvriront l’épreuve à 18h avec une course de 1 km.

18h30 4 km 8 km 12 km .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 21 90 92 cdf.stmarc23@gmail.com

English : Foulées du pâté aux pommes de terre

