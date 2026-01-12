Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds Saint-Marc-à-Loubaud
Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds Saint-Marc-à-Loubaud dimanche 31 mai 2026.
Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds
Saint-Marc-à-Loubaud Creuse
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.
– rendez-vous gare routière à Bourganeuf pour covoiturage 8h30
– départ 9h15 au pont de Senoueix (St-Marc à Loubaud)
– distance 18 km
Nos amis les chiens ne sont pas admis .
Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 01 92 61
English : Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds
