35ème Foulées du Pâté aux Pommes de Terre Champ du Pâté aux Pommes de Terre Saint-Marc-à-Loubaud

35ème Foulées du Pâté aux Pommes de Terre

Champ du Pâté aux Pommes de Terre 14 Route du Lac Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Course pédestre de 12 km et 8 km.

Dans le paysage vallonné du Plateau de Millevaches le circuit de 4 km est parcouru 2 ou 3 fois selon la distance choisie.

Course enfants de 1 km.

Elle convient tout à fait aux vacanciers sportifs qui veulent faire une course conviviale dans un cadre très nature.

Les foulées se déroulent au sein de la Fête du Pâté aux Pommes de Terre et vous pourrez faire une dégustation et participer aux 2 jours de fête les 18 et 19 juillet. .

Champ du Pâté aux Pommes de Terre 14 Route du Lac Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 21 90 92 cdf.stmarc23@gmail.com

