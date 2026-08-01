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Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges Champagne Baron Dauvergne Bouzy

jeudi 20 août 2026 · Champagne Baron Dauvergne · Bouzy

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Champagne Baron Dauvergne
Adresse
31 Rue de Tours sur Marne
Ville
51150 Bouzy
Département
Marne
Tarif
280 280 280 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bouzy

Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges

Champagne Baron Dauvergne 31 Rue de Tours sur Marne Bouzy Marne

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-09-03 16:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Tout public
Rejoignez-nous pour une Journée Vendanges Inoubliable !

Comme chaque année, nous vous proposons une journée exceptionnelle en notre compagnie pour la période tant attendue des vendanges.

Au programme
• Départ 9h dans nos voitures électriques
• Petit déjeuner dans les vignes
• Environ 1h de cueillette
• Déjeuner avec notre équipe pressoir
• Visite du pressoir
• Dégustation
• Fin de journée aux alentours de 16h

Cette année, les vendanges se dérouleront entre le 20 aôut et le 3 septembre. Ces dates sont à titre indicatif et peuvent variées en fonction de la météo de ces prochaines semaines.

Réservez votre expérience par mail ou sur notre site internet.   .

Champagne Baron Dauvergne 31 Rue de Tours sur Marne Bouzy 51150 Marne Grand Est  

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English : Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges

L’événement Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges Bouzy a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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