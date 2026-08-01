Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges Champagne Baron Dauvergne Bouzy

Informations pratiques

Bouzy

Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges

Champagne Baron Dauvergne 31 Rue de Tours sur Marne Bouzy Marne

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-09-03 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Tout public

Rejoignez-nous pour une Journée Vendanges Inoubliable !

Comme chaque année, nous vous proposons une journée exceptionnelle en notre compagnie pour la période tant attendue des vendanges.

Au programme

• Départ 9h dans nos voitures électriques

• Petit déjeuner dans les vignes

• Environ 1h de cueillette

• Déjeuner avec notre équipe pressoir

• Visite du pressoir

• Dégustation

• Fin de journée aux alentours de 16h

Cette année, les vendanges se dérouleront entre le 20 aôut et le 3 septembre. Ces dates sont à titre indicatif et peuvent variées en fonction de la météo de ces prochaines semaines.

Réservez votre expérience par mail ou sur notre site internet. .

Champagne Baron Dauvergne 31 Rue de Tours sur Marne Bouzy 51150 Marne Grand Est

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English : Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges

L’événement Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges Bouzy a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne