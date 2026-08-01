Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges Champagne Baron Dauvergne Bouzy
jeudi 20 août 2026 · Champagne Baron Dauvergne · Bouzy
Informations pratiques
Bouzy
Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges
Champagne Baron Dauvergne 31 Rue de Tours sur Marne Bouzy Marne
Tarif : 280 – 280 – 280 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-09-03 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Tout public
Rejoignez-nous pour une Journée Vendanges Inoubliable !
Comme chaque année, nous vous proposons une journée exceptionnelle en notre compagnie pour la période tant attendue des vendanges.
Au programme
• Départ 9h dans nos voitures électriques
• Petit déjeuner dans les vignes
• Environ 1h de cueillette
• Déjeuner avec notre équipe pressoir
• Visite du pressoir
• Dégustation
• Fin de journée aux alentours de 16h
Cette année, les vendanges se dérouleront entre le 20 aôut et le 3 septembre. Ces dates sont à titre indicatif et peuvent variées en fonction de la météo de ces prochaines semaines.
Réservez votre expérience par mail ou sur notre site internet. .
Champagne Baron Dauvergne 31 Rue de Tours sur Marne Bouzy 51150 Marne Grand Est
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English : Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges
L’événement Champagne Baron Dauvergne Immersion Vendanges Bouzy a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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