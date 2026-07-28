Championnat d’Alsace de lancer de couteaux et de haches Dieffenbach-au-Val
samedi 12 septembre 2026 · Dieffenbach-au-Val
Informations pratiques
Dieffenbach-au-Val
Championnat d’Alsace de lancer de couteaux et de haches
36 Chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Le club La Pointe Y Est accueille le championnat d’Alsace de lancer de couteau et de hache. Plusieurs épreuves se disputeront sur place couteau, hache, silhouette, longue distance et couteau rotation. .
36 Chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 24 25 54 lapointeyest@gmail.com
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English :
L’événement Championnat d’Alsace de lancer de couteaux et de haches Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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