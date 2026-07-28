Informations pratiques

Dieffenbach-au-Val

Championnat d’Alsace de lancer de couteaux et de haches

36 Chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Le club La Pointe Y Est accueille le championnat d’Alsace de lancer de couteau et de hache. Plusieurs épreuves se disputeront sur place couteau, hache, silhouette, longue distance et couteau rotation. .

36 Chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 24 25 54 lapointeyest@gmail.com

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English :

L’événement Championnat d’Alsace de lancer de couteaux et de haches Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé