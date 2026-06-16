Championnat de Bretagne Athlé sur piste Rue des Olympiades Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Championnat de Bretagne Athlé sur piste

Rue des Olympiades Complexe Sportif du Penthièvre Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Organisé par la Ligue Bretagne d’Athlétisme, avec l’appui du LPA (Le Penthièvre Athlétisme), ce championnat réunira sur deux jours 1 400 athlètes bretons, parmi les meilleurs de la région. Tous s’affronteront pour décrocher leur place aux championnats de France.

Au programme lancers (poids, disque, marteau), épreuves de demi-fond, sauts (en longueur, en hauteur, triple saut, à la perche) et sprint, avec notamment le 100 m, épreuve reine de l’athlétisme !

Samedi 11h à 20h

Dimanche 9h à 18h

Une buvette et un point restauration, gérés par le LPA, seront ouverts pour se restaurer entre deux performances. .

Rue des Olympiades Complexe Sportif du Penthièvre Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 76 25 21

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English :

L’événement Championnat de Bretagne Athlé sur piste Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor