Championnat de Bretagne Athlé sur piste Rue des Olympiades Lamballe-Armor
Championnat de Bretagne Athlé sur piste Rue des Olympiades Lamballe-Armor samedi 20 juin 2026.
Lamballe-Armor
Championnat de Bretagne Athlé sur piste
Rue des Olympiades Complexe Sportif du Penthièvre Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Organisé par la Ligue Bretagne d’Athlétisme, avec l’appui du LPA (Le Penthièvre Athlétisme), ce championnat réunira sur deux jours 1 400 athlètes bretons, parmi les meilleurs de la région. Tous s’affronteront pour décrocher leur place aux championnats de France.
Au programme lancers (poids, disque, marteau), épreuves de demi-fond, sauts (en longueur, en hauteur, triple saut, à la perche) et sprint, avec notamment le 100 m, épreuve reine de l’athlétisme !
Samedi 11h à 20h
Dimanche 9h à 18h
Une buvette et un point restauration, gérés par le LPA, seront ouverts pour se restaurer entre deux performances. .
Rue des Olympiades Complexe Sportif du Penthièvre Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 76 25 21
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English :
L’événement Championnat de Bretagne Athlé sur piste Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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