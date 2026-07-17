Championnat de Bretagne / Jeux et sports de force athlétiques Bretons, Stade de football de Tonquédec, Tonquédec

dimanche 26 juillet 2026 · Stade de football de Tonquédec · Tonquédec

Informations pratiques

Championnat de Bretagne / Jeux et sports de force athlétiques Bretons Dimanche 26 juillet, 10h00 Stade de football de Tonquédec Côtes-d’Armor

Réserver aux athlètes qualifié(e)s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T20:00:00+02:00

Jeux de force Bretons / 47ème Championnat de Bretagne

47ème Championnat de Bretagne / Jeux et Sports de Force Athlétiques Bretons (inv. national PCI depuis 2012)

Participation ouverte aux qualifiés catégorie masculine et féminine, qualification acquise en participant à un championnat départemental, pour les épreuves individuels.

Participation aux épreuves par équipe, ouverte à tous dans la mesure des places disponibles.

Compétition officielle encadrée par la FNSAB, incluant 7 épreuves traditionnelles ancéstrales de Bretagne :

5 épreuves individuel ci-dessous :

Lancer de la pierre lourde – 10H00/10H45

Lever d’essieu – 11H00/11H30

Bâton de bouillie – 14H00/15H30

Lever de la perche – 15H45/16H30

Lancer de la botte de paille – 16H45/17H30

2 épreuves collectives par équipe de 6 personnes :

Course relai des meuniers – 17H45/18H15

Tir à la corde – 18H30/19H00

Plus de détail sur notre site internet : https://fnsab.fr

Pointage et pesé de 09H00 à 12H00

Horaire des épreuves de 10H00-12H00 / 14H00-19H00

Stade de football de Tonquédec Tonquédec 1 rue du 8 mai 1945 Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://fnsab.fr »}] Stade de football Parking, vestiaire, tribune

Jeux de force Bretons / 47ème Championnat de Bretagne

©Fédération Nationale des Sports Athlétiques Bretons