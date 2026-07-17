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AGENDA · Tonquédec

Championnat de Bretagne / Jeux et sports de force athlétiques Bretons, Stade de football de Tonquédec, Tonquédec

dimanche 26 juillet 2026 · Stade de football de Tonquédec · Tonquédec

Championnat de Bretagne / Jeux et sports de force athlétiques Bretons, Stade de football de Tonquédec, Tonquédec

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Stade de football de Tonquédec
Adresse
Tonquédec 1 rue du 8 mai 1945
Ville
22140 Tonquédec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif
Réserver aux athlètes qualifié(e)s

Championnat de Bretagne / Jeux et sports de force athlétiques Bretons Dimanche 26 juillet, 10h00 Stade de football de Tonquédec Côtes-d’Armor

Réserver aux athlètes qualifié(e)s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T20:00:00+02:00

Jeux de force Bretons / 47ème Championnat de Bretagne

47ème Championnat de Bretagne / Jeux et Sports de Force Athlétiques Bretons (inv. national PCI depuis 2012)

Participation ouverte aux qualifiés catégorie masculine et féminine, qualification acquise en participant à un championnat départemental, pour les épreuves individuels.
Participation aux épreuves par équipe, ouverte à tous dans la mesure des places disponibles.

Compétition officielle encadrée par la FNSAB, incluant 7 épreuves traditionnelles ancéstrales de Bretagne :

5 épreuves individuel ci-dessous :
Lancer de la pierre lourde – 10H00/10H45
Lever d’essieu – 11H00/11H30
Bâton de bouillie – 14H00/15H30
Lever de la perche – 15H45/16H30
Lancer de la botte de paille – 16H45/17H30

2 épreuves collectives par équipe de 6 personnes :
Course relai des meuniers – 17H45/18H15
Tir à la corde – 18H30/19H00
Plus de détail sur notre site internet : https://fnsab.fr

Pointage et pesé de 09H00 à 12H00

Horaire des épreuves de 10H00-12H00 / 14H00-19H00

Stade de football de Tonquédec Tonquédec 1 rue du 8 mai 1945 Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://fnsab.fr »}] Stade de football Parking, vestiaire, tribune
Jeux de force Bretons / 47ème Championnat de Bretagne

©Fédération Nationale des Sports Athlétiques Bretons

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