Championnat de Bretagne / Jeux et sports de force athlétiques Bretons, Stade de football de Tonquédec, Tonquédec
dimanche 26 juillet 2026 · Stade de football de Tonquédec · Tonquédec
Informations pratiques
Championnat de Bretagne / Jeux et sports de force athlétiques Bretons Dimanche 26 juillet, 10h00 Stade de football de Tonquédec Côtes-d’Armor
Réserver aux athlètes qualifié(e)s
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T20:00:00+02:00
Jeux de force Bretons / 47ème Championnat de Bretagne
47ème Championnat de Bretagne / Jeux et Sports de Force Athlétiques Bretons (inv. national PCI depuis 2012)
Participation ouverte aux qualifiés catégorie masculine et féminine, qualification acquise en participant à un championnat départemental, pour les épreuves individuels.
Participation aux épreuves par équipe, ouverte à tous dans la mesure des places disponibles.
Compétition officielle encadrée par la FNSAB, incluant 7 épreuves traditionnelles ancéstrales de Bretagne :
5 épreuves individuel ci-dessous :
Lancer de la pierre lourde – 10H00/10H45
Lever d’essieu – 11H00/11H30
Bâton de bouillie – 14H00/15H30
Lever de la perche – 15H45/16H30
Lancer de la botte de paille – 16H45/17H30
2 épreuves collectives par équipe de 6 personnes :
Course relai des meuniers – 17H45/18H15
Tir à la corde – 18H30/19H00
Plus de détail sur notre site internet : https://fnsab.fr
Pointage et pesé de 09H00 à 12H00
Horaire des épreuves de 10H00-12H00 / 14H00-19H00
Stade de football de Tonquédec Tonquédec 1 rue du 8 mai 1945 Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://fnsab.fr »}] Stade de football Parking, vestiaire, tribune
Jeux de force Bretons / 47ème Championnat de Bretagne
©Fédération Nationale des Sports Athlétiques Bretons
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