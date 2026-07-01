UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tonquédec

Animations médiévales Route du Château Tonquédec

samedi 25 juillet 2026 · Route du Château · Tonquédec

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route du Château
Adresse
Château de Tonquédec
Ville
22140 Tonquédec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tonquédec

Animations médiévales

Route du Château Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :
2026-07-25

À l’Ascension, évadez-vous au Moyen-Âge dans le décor extraordinaire du Château de Tonquédec à l’occasion des Animations Médiévales, proposées par des troupes passionnées de reconstitution historique.
Vie Civile et Militaire avec la Maisnie de Penthièvre
Buvette & Glaces sur place   .

Route du Château Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 05 69 

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English :

L’événement Animations médiévales Tonquédec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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