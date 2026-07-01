Animations médiévales Route du Château Tonquédec
samedi 11 juillet 2026 · Route du Château · Tonquédec
Informations pratiques
Tonquédec
Animations médiévales
Route du Château Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-11
À l’Ascension, évadez-vous au Moyen-Âge dans le décor extraordinaire du Château de Tonquédec à l’occasion des Animations Médiévales, proposées par des troupes passionnées de reconstitution historique.
Vie Civile et Danses Médiévales, avec La Ronde des Vilains.
Buvette & Glaces sur place .
Route du Château Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 05 69
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English :
L’événement Animations médiévales Tonquédec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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