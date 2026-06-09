Tonquédec

Un voyage musical du Moyen-Âge à l’époque Baroque Circuit des chapelles

Église Saint-Pierre Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Du luth à la guiterne, chansons de troubadours, cantigas et airs de cour traversent les siècles avec une grâce intacte. Un voyage poétique et musical de l’Espagne à l’Angleterre, du XIIIe au XVIIe siècle, entre douceur, amour et harmonie.

Jeanne-Marie Gilbert fait revivre l’art du chant accompagné au luth, à la guiterne et à la vièle dans la plus pure tradition du Moyen-Âge et de la Renaissance. Depuis Sapho et sa lyre, depuis les premiers troubadours, chanter en s’accompagnant a toujours été le moyen d’expression privilégié des poètes et des musiciens. Ceux-ci allaient de cours en châteaux, de villages en villages, distraire, émouvoir, raconter… Répertoire populaire ou savant, c’est un bouquet de chansons poétiques, amoureuses, tendres, tristes ou joyeuses… au son du luth, de la guiterne et de l’archiluth, qui vous attend. Son programme se compose de chansons de trouvères et de troubadours, cantigas, chansons poétiques de la Renaissance et airs de cour baroques. Ces textes et musiques composés par les plus talentueux artistes de France, d’Espagne, d’Italie ou d’Angleterre des XIIIe au XVIIe siècle invitent à un voyage rempli de poésie, de douceur et d’harmonie. Ils ont su à travers les siècles rester étonnamment vivants. Son nouveau CD le 4e Le Chant de Étoiles chansons médiévales sacrées et profanes est sorti en décembre 2023. Les chansons seront entrecoupées de textes de présentation, commentaires et pièces instrumentales. .

Église Saint-Pierre Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Un voyage musical du Moyen-Âge à l’époque Baroque Circuit des chapelles Tonquédec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose