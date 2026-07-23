Informations pratiques

Tonquédec

Tonquédec à la découverte de son patrimoine

Place du bourg Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

L’association Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui vous invite à une balade pédestre de 5.6km, commentée par ses membres, à la découverte du patrimoine local la place du bourg, la fontaine ainsi que la chapelle Saint-Gildas, ouverte à cette occasion. L’itinéraire se poursuivra vers Rubudas, passera à proximité du château de Tonquédec, avant de rejoindre le bourg, où sera évoquée la plaque commémorative en hommage à Louise de Quengo.

Tous les jeudis du mois d’août .

Place du bourg Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 02 22 49 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tonquédec à la découverte de son patrimoine Tonquédec a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose