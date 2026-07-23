Tonquédec à la découverte de son patrimoine Tonquédec
jeudi 6 août 2026 · Tonquédec
Informations pratiques
Tonquédec
Tonquédec à la découverte de son patrimoine
Place du bourg Tonquédec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
L’association Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui vous invite à une balade pédestre de 5.6km, commentée par ses membres, à la découverte du patrimoine local la place du bourg, la fontaine ainsi que la chapelle Saint-Gildas, ouverte à cette occasion. L’itinéraire se poursuivra vers Rubudas, passera à proximité du château de Tonquédec, avant de rejoindre le bourg, où sera évoquée la plaque commémorative en hommage à Louise de Quengo.
Tous les jeudis du mois d’août .
Place du bourg Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 02 22 49 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tonquédec à la découverte de son patrimoine Tonquédec a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Tonquédec (Côtes-d'Armor)
- Tonquédec à la découverte de son patrimoine Tonquédec 6 août 2026
- Animations médiévales Route du Château Tonquédec 8 août 2026
- Un voyage musical du Moyen-Âge à l’époque Baroque Circuit des chapelles Tonquédec 8 août 2026
- Animations médiévales Route du Château Tonquédec 15 août 2026
- Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor Mairie Tonquédec 29 août 2026