Animations médiévales Route du Château Tonquédec

Informations pratiques

Tonquédec

Animations médiévales

Route du Château Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Évadez-vous au Moyen-Âge dans le décor extraordinaire du Château de Tonquédec à l’occasion des Animations Médiévales, proposées par des troupes passionnées de reconstitution historique.

Vie Civile & Militaire, avec la Maisnie de Castelnau et la Mesnie du Bailly

Buvette & Glaces sur place .

Route du Château Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 05 69

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English :

L’événement Animations médiévales Tonquédec a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose