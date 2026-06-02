Championnat de France d’auto-cross et sprint Car Haut d’Aydie Aydie

Aydie

Championnat de France d’auto-cross et sprint Car

Haut d’Aydie Circuit d’Aydie Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

200 pilotes venus de toute la France vous offriront un spectacle exceptionnel courses en peloton, 80 départs sur circuit terre de 900 mètres en dénivelé. Pour le public, des pelouses en cirque naturel en surplomb de la piste vous garantissent une vue panoramique totale sur le circuit et le paysage Madiranais alentour… Ambiance assurée !

Buvette et restauration sur place.

Programme

8h début des hostilités. Warm up en tours. 9h essais chronométrés en 4 tours.

13h 1ère et 2ème manches qualification en 5 tours.

20h30 place à la fête. Repas et soirée animée par les bandas.

23h feu d’artifice pour célébrer les 25 ans. .

Haut d’Aydie Circuit d’Aydie Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 94 70 circuitaydie@orange.fr

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English : Championnat de France d’auto-cross et sprint Car

L’événement Championnat de France d’auto-cross et sprint Car Aydie a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran