Garden Party, au Château d’Aydie D317 Aydie

Aydie

Garden Party, au Château d’Aydie

D317 Château d’Aydie Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

La Famille Laplace est heureuse de vous accueillir au Château d’Aydie. Convivialité et bonne humeur vous attendent, soyez au rendez-vous !

Dégustation de vins Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et Bleu Tannat, brasero et pépites musicales oubliées.

Soirée avec un dîner sous les guirlandes en partenariat avec les producteurs de Ferm’Envie. Programme en cours de réalisation. .

D317 Château d’Aydie Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 08 00 contact@famillelaplace.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garden Party, au Château d’Aydie

L’événement Garden Party, au Château d’Aydie Aydie a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran