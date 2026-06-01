Garden Party, au Château d’Aydie D317 Aydie
Garden Party, au Château d’Aydie D317 Aydie vendredi 14 août 2026.
Aydie
Garden Party, au Château d’Aydie
D317 Château d’Aydie Aydie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
La Famille Laplace est heureuse de vous accueillir au Château d’Aydie. Convivialité et bonne humeur vous attendent, soyez au rendez-vous !
Dégustation de vins Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et Bleu Tannat, brasero et pépites musicales oubliées.
Soirée avec un dîner sous les guirlandes en partenariat avec les producteurs de Ferm’Envie. Programme en cours de réalisation. .
D317 Château d’Aydie Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 08 00 contact@famillelaplace.com
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English : Garden Party, au Château d’Aydie
L’événement Garden Party, au Château d’Aydie Aydie a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran