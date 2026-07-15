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Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès Domaine Dou bernès Aydie

mercredi 12 août 2026 · Domaine Dou bernès · Aydie

Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès Domaine Dou bernès Aydie

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Domaine Dou bernès
Adresse
Chemin 317
Ville
64330 Aydie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Aydie

Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès

Domaine Dou bernès Chemin 317 Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Visite guidée des vignes et des chais par la famille Cazenave. Dégustation de vin de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh. Repas confectionné par la ferme Routis-Cabé (Lannecaube). Sur réservation.   .

Domaine Dou bernès Chemin 317 Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 45 49 

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English : Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès

L’événement Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès Aydie a été mis à jour le 2026-07-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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