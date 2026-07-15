Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès Domaine Dou bernès Aydie

Informations pratiques

Aydie

Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès

Domaine Dou bernès Chemin 317 Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Visite guidée des vignes et des chais par la famille Cazenave. Dégustation de vin de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh. Repas confectionné par la ferme Routis-Cabé (Lannecaube). Sur réservation. .

Domaine Dou bernès Chemin 317 Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 45 49

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English : Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès

L’événement Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès Aydie a été mis à jour le 2026-07-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran