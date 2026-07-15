Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès Domaine Dou bernès Aydie
mercredi 12 août 2026 · Domaine Dou bernès · Aydie
Informations pratiques
Aydie
Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès
Domaine Dou bernès Chemin 317 Aydie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Visite guidée des vignes et des chais par la famille Cazenave. Dégustation de vin de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh. Repas confectionné par la ferme Routis-Cabé (Lannecaube). Sur réservation. .
Domaine Dou bernès Chemin 317 Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 45 49
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English : Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès
L’événement Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès Aydie a été mis à jour le 2026-07-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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