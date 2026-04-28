Oderen

Championnat de France de parapente des sapeurs-pompiers

Oderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-10

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-10

L’UDSP68, en collaboration avec le SIS 68, organise le 32ème championnat de France de parapente des sapeurs-pompiers au cœur du massif des Vosges. Cet événement est un rendez-vous sportif et spectaculaire réunissant des sapeurs-pompiers passionnés de toute la France ! Inscription en ligne en scannant le QR code sur l’affiche (réservé aux sapeurs pompiers adhérents à une union départementale).

L’UDSP68, en collaboration avec le SIS 68, organise le 32ème championnat de France de parapente des sapeurs-pompiers au cœur du massif des Vosges. Cet événement soutenu par l’UDSP 67, l’UDSP de Moselle et l’Union Régionale du Grand Est est un rendez-vous sportif et spectaculaire réunissant des sapeurs-pompiers passionnés venus de toute la France ! Inscription en ligne en scannant le QR code sur l’affiche (réservé aux sapeurs pompiers adhérents à une union départementale).

Le 13 juin 2026, une journée particulière sera consacrée aux baptêmes de l’air en parapente biplace, réservés aux pupilles, réalisés par des pilotes bénévoles dans le cadre des 100 ans de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers

Un moment fort placé sous le signe du partage, de la solidarité et de l’engagement. .

Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est

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English :

The UDSP68, in collaboration with the SIS 68, is organizing the 32nd French fire department paragliding championship in the heart of the Vosges mountains. This spectacular event brings together firefighting enthusiasts from all over France! Register online by scanning the QR code on the poster (reserved for firefighters who are members of a departmental union).

L’événement Championnat de France de parapente des sapeurs-pompiers Oderen a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin