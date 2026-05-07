Week-end de ressourcement Oderen
Week-end de ressourcement Oderen dimanche 14 juin 2026.
Oderen
Week-end de ressourcement
Gîte du BERGENBACH Oderen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-15 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Stage Yoga pour tous quelque soit votre âge
Un moment pour retrouver le calme, la détente, dans une ambiance chaleureuse et partager avec d’autres des pratiques tirées de différentes formes de yoga .
Gîte du BERGENBACH Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 49 07 67 monique.desfours@gmail.com
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English :
Yoga classes for all ages
L’événement Week-end de ressourcement Oderen a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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