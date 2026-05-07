Oderen

Week-end de ressourcement

Gîte du BERGENBACH Oderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-15 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Stage Yoga pour tous quelque soit votre âge

Un moment pour retrouver le calme, la détente, dans une ambiance chaleureuse et partager avec d’autres des pratiques tirées de différentes formes de yoga .

Gîte du BERGENBACH Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 49 07 67 monique.desfours@gmail.com

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English :

Yoga classes for all ages

L’événement Week-end de ressourcement Oderen a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin