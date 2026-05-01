Oderen

Concert de printemps

Grand rue Oderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Partager avec la musique Alsatia d’Oderen, la musique Orphéenne de Fellering et la musique municipale d’Urbès, de beaux moments musicaux !

Partager avec la musique Alsatia d’Oderen, la musique Orphéenne de Fellering et la musique municipale d’Urbès, de beaux moments musicaux ! 0 .

Grand rue Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est

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English :

Share some great musical moments with the Alsatia band from Oderen, the Orphéenne band from Fellering and the municipal band from Urbès!

L’événement Concert de printemps Oderen a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin