Championnat de France des Quilles Zone Artisanale Saint-Justin

Informations pratiques

Saint-Justin

Championnat de France des Quilles

Zone Artisanale 1 route de Roquefort Saint-Justin Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez découvrir le frisson des Quilles de 6 lors du prochain Championnat de France. Sport de précision et pilier de la culture locale, ce jeu ancestral rassemble les meilleurs joueurs pour une compétition spectaculaire.

Vivez l’authenticité des Landes d’Armagnac le samedi 22 août 2026 à Saint-Justin ! Rendez-vous à la Zone Artisanale pour le Championnat National de Quilles Gasconnes par équipe.

Au programme de cette journée festive

• 8h Accueil, casse-croûte landais et ouverture de la buvette.

• 8h30 Pointage des équipes.

• 9h Lancement de la compétition.

• 9h30 Visite guidée de la bastide médiévale par l’Office de Tourisme des Landes d’Armagnac.

• 12h Repas gascon (porc braisé au miel, fromage, bavarois, vin inclus) sur réservation avant le 10/08.

• 14h Phases finales et duels spectaculaires.

• 17h Remise des récompenses.

Partagez un moment unique de sport traditionnel et de terroir ! .

Zone Artisanale 1 route de Roquefort Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 beyris.guillaume@orange.fr

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English : Championnat de France des Quilles

Come experience the thrill of 6-pin bowling at the upcoming French Championship. A precision sport and a cornerstone of local culture, this time-honored game brings together the best players for a spectacular competition.

L’événement Championnat de France des Quilles Saint-Justin a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Landes d’Armagnac