Week-end Développement Personnel, Intuition et Bien-Être dans le Gers Domaine Logis Gascogne Saint-Justin

Seulement 10 places disponibles

Du 11 au 13 septembre 2026, Lionel Girardon, voyant médium pur depuis plus de 35 ans, vous accueille au Domaine Logis Gascogne pour un week-end consacré au développement personnel, à l’intuition et au bien-être.

Dans un cadre naturel exceptionnel au cœur du Gers, les participants découvriront différentes approches pour développer leurs ressentis, renforcer leur confiance en eux et mieux écouter leur intuition.

Le séjour comprend :

✅ Consultation privée individuelle avec Lionel Girardon

✅ Exercices pratiques d’intuition et de ressenti

✅ Hébergement en chambre individuelle

✅ Petit-déjeuner inclus

✅ Accès à la piscine et aux espaces détente

✅ Petit groupe limité à 10 participants

📅 Du 11 au 13 septembre 2026

💶 Tarif : 299 € par participant

📞 Réservations : +33 6 60 04 56 79