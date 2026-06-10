Week-end Intuition, Bien-être et Développement Personnel dans le Gers Domaine Logis Gascogne Saint-Justin vendredi 11 septembre 2026.

Du 11 au 13 septembre 2026, Lionel Girardon, voyant médium pur certifié INAD et l’un des voyants les mieux notés de France, vous accueille au Domaine Logis Gascogne pour un week-end dédié au bien-être, à l’intuition et au développement personnel.

Au programme : exercices de ressenti, confiance en soi, développement personnel, moments de partage, accès à la piscine et consultation privée individuelle.

Le séjour comprend 2 nuits en chambre individuelle et les petits-déjeuners.

Places limitées : il ne reste que 10 places disponibles.

Réservation obligatoire :

Téléphone : 06 60 04 56 79