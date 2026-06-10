Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Week-end Intuition, Bien-être et Développement Personnel dans le Gers Domaine Logis Gascogne Saint-Justin

Week-end Intuition, Bien-être et Développement Personnel dans le Gers Domaine Logis Gascogne Saint-Justin vendredi 11 septembre 2026.

Lieu : Domaine Logis Gascogne

Adresse : 12 Impasse de Mouchoux

Ville : 32230 Saint-Justin

Département : Gers (32)

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 16:00

Heure de fin : 16:00

Tarif : 299

Du 11 au 13 septembre 2026, Lionel Girardon, voyant médium pur certifié INAD et l’un des voyants les mieux notés de France, vous accueille au Domaine Logis Gascogne pour un week-end dédié au bien-être, à l’intuition et au développement personnel.

Au programme : exercices de ressenti, confiance en soi, développement personnel, moments de partage, accès à la piscine et consultation privée individuelle.

Le séjour comprend 2 nuits en chambre individuelle et les petits-déjeuners.

Places limitées : il ne reste que 10 places disponibles.

Réservation obligatoire :

Téléphone : 06 60 04 56 79

À voir aussi à Saint-Justin (Gers (32))