Championnat de France Double Dutch & Jump Rope Gymnase Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 –

Gratuit : oui Inscription obligatoire L’entrée est gratuite, sur inscription obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-championnat-de-france-double-dutch-single-rope-16-17-mai-2026-1986068534450 Tout public

Les 16 et 17 mai 2026, le Championnat de France de Double Dutch & Single Rope fait son grand retour au gymnase Mangin Beaulieu, 15 ans après sa dernière édition dans la ville. Pendant deux jours, les meilleurs athlètes français se réunissent pour proposer des performances de haut niveau, des animations et des temps forts ouverts à tous, dans une ambiance dynamique et accessible.Au programme : démonstrations, shows, espace restauration et moments de partage à vivre en famille ou entre amis.> Samedi 16 mai ~ Single Rope à l’honneur : épreuve de vitesse et épreuve de freestyle.> Dimanche 17 mai ~ Double Dutch en spectacle : épreuve de vitesse, épreuve de freestyle, shows exceptionnels, remise des prix.Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir une discipline spectaculaire !

Gymnase Mangin Beaulieu Nantes 44200

https://www.eventbrite.fr/e/billets-championnat-de-france-double-dutch-single-rope-16-17-mai-2026-1986068534450



Afficher la carte du lieu Gymnase Mangin Beaulieu et trouvez le meilleur itinéraire

