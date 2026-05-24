Championnat de France Para Natation Adaptée av Nitot Pau

Pau

Championnat de France Para Natation Adaptée

av Nitot Stade nautique Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 13:30:00

fin : 2026-06-19 19:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Le club des Dauphins Section Paloise participe à l’organisation des Championnats de France de Para Natation Adaptée, du 18 au 21 juin.

Convaincus que le Sport Adapté est bien plus qu’une pratique sportive, nous le considérons comme un puissant vecteur d’inclusion, de partage et de lien social.

La para natation adaptée permet à chacun de trouver sa place, de s’épanouir, de se dépasser et d’incarner pleinement les valeurs du sport.

Nous attendons plus de 210 sportifs arrivant de toute la France y compris des DOM-TOM, et leurs nombreux accompagnateurs.

– Jeudi 18 juin à partir de 13h30 jusqu’à 19h30,

– Vendredi et samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30,

– Dimanche 21 juin de 8h à 13h. .

av Nitot Stade nautique Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Championnat de France Para Natation Adaptée

L’événement Championnat de France Para Natation Adaptée Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau