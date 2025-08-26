OPPB Carmina Burana Pau
Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-06-19
2026-06-19
Concert Symphonique
CARL OFF
Carmina Burana
Julie Goussot, soprano
Kevin Amiel, ténor
Jiwon Song, baryton
Chœurs Carmina, préparés par Pascale Verdier
Chœur de l’OPPB, Pascale Verdier
Chœur du CRR de Pau, Cécile Cieutat
Chœur Emergence, Séverine Dervaux
Chœur Exultate Lescar, Christian Lanoue
Chœur Déjà vu, Gilles Estève
Ensemble Arioso, Quatracor, Bande Originale, Stéphanie Salvo,
Mireille Coubluc, Stéphane Rey
Chœur du Lycée Barthou, Pierre Feillens
Chœur Concert’O
Chœur des familles El Camino, Elisa Lefelle
Chœurs d’enfants du CRR de Pau et d’El Camino,
Cécile Cieutat et Elisa Lefelle
Fayçal Karoui, direction
Un final grandiose ! La grande famille de l’orchestre réunie autour du chef d’œuvre magistral de Carl Orff. Pour clôturer une saison lumineuse, l’OPPB investit le Zénith de Pau pour un concert évènement. .
Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90
