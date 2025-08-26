OPPB Carmina Burana Pau

OPPB Carmina Burana Pau vendredi 19 juin 2026.

Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Concert Symphonique

CARL OFF

Carmina Burana

Julie Goussot, soprano

Kevin Amiel, ténor

Jiwon Song, baryton

Chœurs Carmina, préparés par Pascale Verdier

Chœur de l’OPPB, Pascale Verdier

Chœur du CRR de Pau, Cécile Cieutat

Chœur Emergence, Séverine Dervaux

Chœur Exultate Lescar, Christian Lanoue

Chœur Déjà vu, Gilles Estève

Ensemble Arioso, Quatracor, Bande Originale, Stéphanie Salvo,

Mireille Coubluc, Stéphane Rey

Chœur du Lycée Barthou, Pierre Feillens

Chœur Concert’O

Chœur des familles El Camino, Elisa Lefelle

Chœurs d’enfants du CRR de Pau et d’El Camino,

Cécile Cieutat et Elisa Lefelle

Fayçal Karoui, direction

Un final grandiose ! La grande famille de l’orchestre réunie autour du chef d’œuvre magistral de Carl Orff. Pour clôturer une saison lumineuse, l’OPPB investit le Zénith de Pau pour un concert évènement. .

Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90

