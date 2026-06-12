Conférence La spoliation des juifs en Béarn place marguerite laborde Pau jeudi 18 juin 2026.

Pau

Conférence La spoliation des juifs en Béarn

place marguerite laborde Médiathèque andré labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Avec Dominique Piollet

Conférence consacrée aux spoliations et “aryanisations” en Béarn entre 1941 et 1944.

Mise en place par le gouvernement de Vichy, l’“aryanisation économique” a touché commerces, entreprises, propriétés et avoirs financiers. À Pau et en Béarn, les commerces les plus modestes comme les entreprises les plus renommées furent placés sous contrôle. .

place marguerite laborde Médiathèque andré labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 83 84 museeresistancepau@gmail.com

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English : Conférence La spoliation des juifs en Béarn

L’événement Conférence La spoliation des juifs en Béarn Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau