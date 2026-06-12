Conférence La spoliation des juifs en Béarn place marguerite laborde Pau
Conférence La spoliation des juifs en Béarn place marguerite laborde Pau jeudi 18 juin 2026.
Pau
Conférence La spoliation des juifs en Béarn
place marguerite laborde Médiathèque andré labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Avec Dominique Piollet
Conférence consacrée aux spoliations et “aryanisations” en Béarn entre 1941 et 1944.
Mise en place par le gouvernement de Vichy, l’“aryanisation économique” a touché commerces, entreprises, propriétés et avoirs financiers. À Pau et en Béarn, les commerces les plus modestes comme les entreprises les plus renommées furent placés sous contrôle. .
place marguerite laborde Médiathèque andré labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 83 84 museeresistancepau@gmail.com
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English : Conférence La spoliation des juifs en Béarn
L’événement Conférence La spoliation des juifs en Béarn Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau
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