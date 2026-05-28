RDV santé PORTES OUVERTES DU SAS (Structure d’Aide par le Sport Loisir) du BEARN maison de quartier lartigue Pau
RDV santé PORTES OUVERTES DU SAS (Structure d’Aide par le Sport Loisir) du BEARN maison de quartier lartigue Pau vendredi 12 juin 2026.
Pau
RDV santé PORTES OUVERTES DU SAS (Structure d’Aide par le Sport Loisir) du BEARN
maison de quartier lartigue 9 place jean-baptiste bareille Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-12 12:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Activités pour toutes et tous et notamment pour
les personnes à mobilité réduite
• Accueil café (9h)
• Découverte des accompagnements en Activité Physique Adaptée (9h30 10h)
Travail moteur (équilibre, mobilité et coordination) et cognitif (mémorisation, réflexion…)
• Entretien musculaire (10h 11h)
• Stretching (11h 11h30)
• Relaxation (11h30 12h)
En partenariat avec le GE APA SANTE (Groupement d’employeur Activités Physiques Adaptées). .
maison de quartier lartigue 9 place jean-baptiste bareille Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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L’événement RDV santé PORTES OUVERTES DU SAS (Structure d’Aide par le Sport Loisir) du BEARN Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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