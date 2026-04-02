Ciné-débat autour du film HABITER LE PAYSAGE Cinéma CGR Saint Louis Pau

Pau

Ciné-débat autour du film HABITER LE PAYSAGE

Cinéma CGR Saint Louis 11 Rue Maréchal Joffre Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Après de longues années d’abandon, la campagne, dans une époque d’incertitude économique, suscite un nouvel intérêt. Ce retour soulève autant d’espoirs que de défis sociaux et écologiques, et vient bousculer l’idée de communauté qui l’a si longtemps façonnée.

Pour répondre à la crise du logement sans précédent qu’elle traverse, architectes, collectifs de défense du vivant et du droit au logement, aux côtés des maires et des habitants, défendent l’idée du commun et militent pour la réhabilitation. Et inventent une nouvelle façon de vivre ensemble dans ces paysages à préserver.

Débat animé par Renaud Barrès, directeur du C.A.U.E 64 en présence de la réalisatrice Mathilde MORIÈRES .

Cinéma CGR Saint Louis 11 Rue Maréchal Joffre Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Ciné-débat autour du film HABITER LE PAYSAGE

L’événement Ciné-débat autour du film HABITER LE PAYSAGE Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau