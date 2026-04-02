Utilisation des matériaux biosourcés dans mon projet de rénovation Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Pau

Utilisation des matériaux biosourcés dans mon projet de rénovation

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 19:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Les matériaux biosourcés ont de multiples avantages à être utilisés dans un projet de rénovation plus écologiques, plus efficaces pour le confort d’été et pour la préservation du bâti, parfois plus facile à travailler… Des conseillers France Rénov’ et des fournisseurs/producteurs locaux seront présents pour vous en parler Ouateco, Pyrénées Chanvre et Steico. .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Utilisation des matériaux biosourcés dans mon projet de rénovation

L’événement Utilisation des matériaux biosourcés dans mon projet de rénovation Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau