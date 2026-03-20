Conservatoire Danse Bal en Vila place récaborde Pau

Conservatoire Danse Bal en Vila

place récaborde Quartier du Hédas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le Conservatoire participe à nouveau à cet évènement organisé par la Ciutat. Festival de musiques et danses traditionnelles gasconnes, cette rencontre est une invitation à célébrer une culture qui déborde de vitalité. De

nombreux artistes animent ces deux jours de festivités, mêlant amateurs et professionnels, jeunes et moins jeunes, pour faire vivre la richesse des générations.

*horaire à préciser par la suite .

place récaborde Quartier du Hédas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Danse Bal en Vila

L’événement Conservatoire Danse Bal en Vila Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau