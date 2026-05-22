Les ateliers de l’Auberge espagnole Les filles aux mains jaunes Espace Dantza Pau

Pau

Les ateliers de l’Auberge espagnole Les filles aux mains jaunes

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

“Les filles aux mains jaunes” d’après Michel Bellier

Début 1915. La Première Guerre mondiale fait rage depuis plusieurs mois.

Dans une usine d’armement, Rose, Jeanne et Louise, trois munitionnettes, fabriquent des obus à la chaîne et découvrent leur destin d’ouvrières. Comme tout le monde, elles souhaitent la victoire et le retour des hommes, qu’ils soient mari, fils ou frère.

Dans l’enfer d’une industrie qui expérimente la production de masse et le taylorisme, avec ses conditions de travail inhumaines, chacune va s’ouvrir au monde de l’autre, et découvrir une liberté tout à la fois du corps, de la parole, de l’esprit. Elles prennent conscience des inégalités sociales et liées au genre, contre lesquelles elles se mettent à lutter dans la sororité et la solidarité. Elles vivent alors quelque chose qui ressemble à un début d’émancipation… .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 08 03 83 contact@cie-laubergeespagnole.fr

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English : Les ateliers de l’Auberge espagnole Les filles aux mains jaunes

L’événement Les ateliers de l’Auberge espagnole Les filles aux mains jaunes Pau a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pau