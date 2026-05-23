L’anniversaire L’Art Scène Théâtre Pau
L’anniversaire L’Art Scène Théâtre Pau vendredi 12 juin 2026.
Pau
L’anniversaire
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19
Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre
Réunis pour fêter l’anniversaire de Bertrand, les membres de sa famille voient leur soirée basculer avec l’arrivée inattendue de Cindy.
Ce qui devait être une simple fête se transforme en une spirale de trahisons, d’espionnage et de braquage.
Une question demeure jusqu’où iront-ils pour s’en sortir?
Mise en scène Jérémie Arnaud et Frédéric Fuertès .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
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English : L’anniversaire
L’événement L’anniversaire Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau
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