Chroniques mondaines artistes en goguette à Pau Place Royale Pau
Chroniques mondaines artistes en goguette à Pau Place Royale Pau mardi 28 juillet 2026.
Pau
Chroniques mondaines artistes en goguette à Pau
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
D’Agatha Christie enfant à Victor Hugo, Ernest Hemingway, Sarah Bernhardt ou Coco Chanel, découvrez Pau comme un lieu de villégiature prisé des artistes et célébrités à travers une visite pleine d’histoires et de rencontres inattendues. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Chroniques mondaines artistes en goguette à Pau
L’événement Chroniques mondaines artistes en goguette à Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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