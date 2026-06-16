Chroniques mondaines artistes en goguette à Pau Place Royale Pau mardi 28 juillet 2026.

Pau

Chroniques mondaines artistes en goguette à Pau

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

D’Agatha Christie enfant à Victor Hugo, Ernest Hemingway, Sarah Bernhardt ou Coco Chanel, découvrez Pau comme un lieu de villégiature prisé des artistes et célébrités à travers une visite pleine d’histoires et de rencontres inattendues. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Chroniques mondaines artistes en goguette à Pau

L’événement Chroniques mondaines artistes en goguette à Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau