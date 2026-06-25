Visite nocturne 1610 Rue du Château Pau

Pau

Visite nocturne 1610

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

L’assassinat du roi Henri IV plonge la France dans la consternation, le 14 mai 1610.

La violence de l’événement fait naître la légende du bon roi. Les témoignages récents ou tardifs de ce renversement historique parsèment le parcours des collections.

L’image du roi et de ses hauts faits mobilisent le talent d’artistes venus de toute l’Europe. Beaucoup plus tard, la peinture romantique revient sur ce coup de théâtre qui trouve des échos dans l’actualité.

Une visite dans les salles historiques du château vue au travers d’un évènement historique.

Une visite privilège sous la conduite du conservateur du Musée national et domaine du château de Pau. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Visite nocturne 1610

L’événement Visite nocturne 1610 Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau