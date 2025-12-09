Championnat de France Para ski alpin adapté Gourette

Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-18

Le CDSA64 organise cette saison le Championnat de France de Para Ski Alpin Adapté du 18 au 21 mars 2026, sur la station de Gourette, avec de nombreux partenaires (Comité Départemental de Ski 64, Le Département, les clubs de ski locaux, la station de Gourette elle-même…). A cette occasion, ce sont près de 150 skieurs et skieuses accompagné·es d’une centaine de bénévoles de clubs et d’éducateur·trices, venus des Alpes en majorité, mais aussi et bien sûr de la chaîne des Pyrénées, qui s’affronteront sur 3 stades de courses (slalom, Super G, Géant, slalom parallèle), pendant 3 jours. Retrouvez le programme sur https://www.cdsa64.com/en-savoir-plus/championnat-de-france-para-ski-alpin-adapte-2026-170388 .

Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 19 70

English : Championnat de France Para ski alpin adapté Gourette

L’événement Championnat de France Para ski alpin adapté Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées