Championnat de Ligue Habitable 5A D135 Bazolles
Championnat de Ligue Habitable 5A D135 Bazolles dimanche 13 septembre 2026.
Bazolles
Championnat de Ligue Habitable 5A
D135 Cercle Nivernais de la Voile Bazolles Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Championnat de Ligue Habitables 5A Régate F.F. Voile niveau régional (Championnat de Bourgogne) .
D135 Cercle Nivernais de la Voile Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@cnv58.fr
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English : Championnat de Ligue Habitable 5A
L’événement Championnat de Ligue Habitable 5A Bazolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Nièvre
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