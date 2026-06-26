Championnat de Ligue Habitable 5A D135 Bazolles

Bazolles

Championnat de Ligue Habitable 5A

D135 Cercle Nivernais de la Voile Bazolles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Championnat de Ligue Habitables 5A Régate F.F. Voile niveau régional (Championnat de Bourgogne) .

D135 Cercle Nivernais de la Voile Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@cnv58.fr

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English : Championnat de Ligue Habitable 5A

L’événement Championnat de Ligue Habitable 5A Bazolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Nièvre