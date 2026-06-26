UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Championnat de Ligue Habitable 5A D135 Bazolles

Championnat de Ligue Habitable 5A D135 Bazolles dimanche 13 septembre 2026.

Lieu
D135
Adresse
Cercle Nivernais de la Voile
Ville
58110 Bazolles
Département
Nièvre
Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Bazolles

Championnat de Ligue Habitable 5A

D135 Cercle Nivernais de la Voile Bazolles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Championnat de Ligue Habitables 5A Régate F.F. Voile niveau régional (Championnat de Bourgogne)   .

D135 Cercle Nivernais de la Voile Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@cnv58.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de Ligue Habitable 5A

L’événement Championnat de Ligue Habitable 5A Bazolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Nièvre

À voir aussi à Bazolles (Nièvre)